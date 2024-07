La Juventus ha incassato 45 milioni grazie alla nave scuola Frosinone CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilnon è riuscito a raggiungere la salvezza in Serie A, ma puntando sui giovani in prestito, ha fatto crescere i propri valori.e Atalanta tra quelle che ci hanno guadagnato maggiormente. Laha45dai talenti cresciuti nelin prestito Il Corriere dello Sport scrive: A memoria non si ricorda una squadra che retrocede e che crea per sé o restituisce a chi glieli ha prestati, giocatori rivalutati a tal punto da rappresentare in alcuni casi un piccolo tesoro. Stiamo parlando del2023-24, clamorosamente retrocesso. Da una parte ha portato ossigeno alle sue casse e dall’altra ha davvero gettato una considerevole pioggia disulla serie A. Partendo da un valore di base di una ventina di, il conto matematico dice con Di Francesco ne sono tornati 80, il quadruplo.