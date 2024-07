Judo il tabellone di Veronica Toniolo alle Olimpiadi Strada subito in salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Domani si terrà la terza giornata del programma delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui una delle categorie previste sarà la -57 kg femminile. L’Italia schiera una possibile outsider per le medaglie come, incappata però in un sorteggio da incubo che rischia di aver compromesso anzitempo le sue speranze di salire sul podio a cinque cerchi. La precoce ventunenne triestina, capace di completare a livello giovanile la doppietta Europeo-Mondiale sia tra le cadette che tra le juniores, ha effettuato una crescita progressiva nel circuito maggiore dopo essere entrata in pianta stabile nel giro della Nazionale Senior a partire dal 2021. Nel corso del biennio di qualificazione olimpica ha raggiunto come migliori risultati 4 podi nel World Tour, distribuiti equamente tra Grand Slam e Grand Prix.