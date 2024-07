Il trailer di Thunderbolts mostrato durante la conferenza Marvel’s SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 28 luglio 2024) Scritto da Ildilail panel Hall H dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, è stato presentato il tanto attesodi “”, rivelando interessanti dettagli sul film corale in arrivo.di “” Presentato allaMarvelIldi “” hauna riunione tra Yelena Belova (interpretata da Florence Pugh) e Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour). I membri del pubblico hanno descritto il filmato come una sequenza che mette in luce il gruppo di personaggi che si rendono conto di essere inviati in missioni pericolose, suggerendo che dietro di loro ci siano nemici ancora più pericolosi. Inoltre, è stato svelato un nuovo costume per Ghost (Hannah John-Kamen), confermando la sua presenza nel film.