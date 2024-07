Fondi al laboratorio di virologia Creerà esperti di grandi emergenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Una struttura per la prevenzione di malattie infettive e la formazione di professionisti per le. Sono state chieste alla Giunta regionale risorse per integrare il progetto del Padiglione 42 del San Matteo, finanziato da Eni a titolo di liberalità. A presentare un ordine del giorno, poi approvato, è stato il consigliere pavese di Lombardia Ideale Alessandro Cantoni, che ha commentato: "Un’altra ottima notizia dalla Regione in materia sanitaria che riguarda il Policlinico San Matteo, eccellenza assoluta cui prestiamo sempre la massima attenzione". Nel Padiglione 42 dell’ospedale Eni ha finanziato la realizzazione di undi microbiologia esecondo gli standard dell’alto bio-contenimento.