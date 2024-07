Fanfara del 10 Reggimento Campania dell’Arma dona emozioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera, a Volturara Irpina, si è esibita ladel 10°dei Carabinieri, in occasione della commemorazione del ricordo dei Caduti in Guerra. I circa duemila presenti nella Piazza Roma hanno applaudito, con entusiasmo, la spettacolare rassegna musicale ed insieme hanno cantato l’Inno Nazionale. Durante l’esibizione della marcia a suon di musica nelle strade cittadine, i militari musicisti si sono soffermati presso una locale casa di cura per anziani. Gli ospiti hanno particolarmente gradito la musica, seguita, a ritmo, con battiti delle mani e intonando le melodie dei loro tempi. Al termine del canzoniere napoletano, tra gli occhi commossi dei presenti, due anziani ospiti si sono stretti in un affettuoso e spontaneo abbraccio.