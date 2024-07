F1 su TV8 oggi GP Belgio 2024 | programma gara differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Gran Premio deldi Formula 1 si correrà nel pomeriggio di domenica 28 luglio. La quattordicesima delle ventiquattro gare del Mondialescatterà alle ore 15.00 italiane. Occhio alla partenza, perché l’imbuto della Source può generare sempre incidenti. Si gareggerà a Spa-Francorchamps per la cinquantasettesima volta. Il circuito è utilizzato sin dal 1950 al 1970 nella sua prima, pericolosissima, conformazione. Dopodiché è tornato in auge a partire dal 1983, anno in cui è stata inaugurata l’attuale versione, poi ammodernata nel corso dei decenni. Nel 2023 la Red Bull conseguì una doppietta con Max Verstappen a imporsi davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Il gradino più basso del podio fu appannaggio della Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco conquistò, peraltro, il primo successo della carriera proprio innel 2019.