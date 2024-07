Elena Cecchettin la reazione alle parole del padre di Filippo Turetta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 luglio 2024), sorella di Giulia uccisa da, rispondedeldel ragazzo in carcere. In un contesto sociale dove la violenza sembra fare sempre più parte della quotidianità, ledi, sorella di Giulia, risuonano come un campanello d’allarme. La sua recente dichiarazione su Instagram fa seguito alla pubblicazione dei dialoghi intercettati trae i suoi genitori durante un colloquio in carcere, gettando luce su una problematica quale la normalizzazione della violenza.(Foto Ansa) notizie.commette in evidenza come non ci siano “mostri” isolati responsabili degli atti di violenza, ma piuttosto una tendenza preoccupante alla normalizzazione sistemica di tali comportamenti.