Caldo estremo | in Romagna fino a 38 gradi l’Emilia bolle Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Bologna, 28 luglio 2024 – E’ stata la giornata di picco del? C’è da augurarselo perché quella di oggi è stata davvero una domenica bestiale, soprattutto per chi non ha avuto la fortuna di trascorrerla al mare. Non che l’Adriatico fornisca un significativo refrigerio, visto che ha l’acqua raggiunto i 30. Grandea Genova e grande afa per le alte temperature. Genova, 23 luglio 2024. ANSA/LUCA ZENNARO La mappa delle temperature registrate oggi da Arpa Emiliavira tragicamente verso il rosso-fuscia, indice che la maggior parte dei valori ha superato i 38. Nelle ore centrali di oggi nessuna località rilevata è rimasta sotto ai 20, nemmeno quelle sugli Appennini. Insomma, impossibile cercare sollievo. Alle 14 di oggi, a Imola, si sono superati i 38e a Cesena i 36, ma vabbé – si dirà – siamo sulla pianura Padana arroventata.