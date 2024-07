Auto sotto il camion Il ragazzo resta grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) BUCINE Si trova nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, il 17enne che venerdì pomeriggio assieme alla nonna alla guida di una Fiat Panda s’è scontrato frontalmente con unlungo la strada provinciale della Val d’Ambra, a poche centinaia di metri dall’abitato di Levane, nel comune di Bucine. Rispetto a quanto diramato venerdì dai Carabinieri che parlavano di non gravi condizioni degli occupanti del veicolo rimasto principalmente coinvolto nell’incidente, dal nosocomio senese fanno sapere che il minore è purtroppoe solo le prossime ore saranno utili per sciogliere, almeno si spera, la prognosi ed avere così un quadro più completo circa le sue condizioni di salute.