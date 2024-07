WWE | Duro colpo per gli A-Town Down Under Terence Crawford stende Austin Theory

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) L’attuale campione mondiale WBO e WBC,, è stato ospite nella puntata di Smackdella scorsa notte. Il noto pugile ha prima interagito con alcuni atleti nel backstage, in particolare gli Street Profits, per poi interrompere un promo degli A-in cui gli ex campioni di coppia WWE stavano prendendosi gioco dei fan presenti nell’arena di Omaha, città natale di. Dopo un ulteriore serie di attacchi verbali, il pugile ha fatto valere il suo destro mettendo KOcon un violento gancio come ben visibile nel video sottostante.just knocked out! #Smackpic.twitter.com/Nql5Rgx5RB— WWE on FOX (@WWEonFOX) July 27, 2024