Ucraina giallo su un piano segreto contro Mosca La Russia chiama gli Usa | Attenzione

(Di sabato 27 luglio 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende elaborare und’azione per raggiungere la pace inentro la fine di novembre 2024. “Ho assegnato un compito in questo senso alla mia amministrazione e alla nostra squadra diplomatica. Penso che ilsarà pronto per la fine di novembre”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista alla televisione pubblica giapponese Nhk. Da, invece, è stato fatto sapere che lanon alcuna intenzione di discutere un negoziato di pace presentato dall’. A chiarirlo è stato il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, commentando la visita del suo omologo ucraino, Dmitry Kuleba, in Cina. Intanto dagli Usa rimbalza la notizia di un presuntoucraino intercettato dalla, che avrebbe chiesto e ottenuto un altolà da Washington.