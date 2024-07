Tragedia nel Villaggio Olimpico | morto improvvisamente l’allenatore delle Samoa di boxe

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Olimpiadi Parigi 2024,nelE’Lionel Elika Fatupaito,didi, all’età di 60 anni, per arresto cardiaco mentre si trovava nelalle Olimpiadi di Parigi 2024.dino si è sentito male venerdì mattina mentre si trovava neldegli atleti a Saint-Denis. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, è deceduto. Lo si apprende dall’Adnkronos., come riportano i media francesi, era nella sua stanza con un atleta quando si è sentito male intorno alle 10:20, ha detto una fonte della polizia. Nonostante il rapido soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza (Samu), è“per cause naturali”, aggiungendo che non è stato posto alcun ostacolo medico-legale alla sepoltura.