Tra fashion e convenzionale tutte le migliori opzioni per il tuo abito da sposo

(Di sabato 27 luglio 2024) L'daè una categoria dimolto specifica all'interno della quale vigono una serie di regole intoccabili - come quella di evitare lo smoking o le giacche doppiopetto, ma anche di non indossare il nero. Se, però, guardiamo a questo tema con un approccio un po' più– ma anche più contemporaneo – si è effettivamente liberi di fare le proprie scelte in base al proprio stile e a quello della cerimonia, oltre che, ovviamente, al periodo nel quale verrà celebrata.