Perde le ciabatte nella Death Valley | turista con ustioni di terzo grado

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Mentre faceva un’escursione tra le dune della Valle della Morte unha perso le infradito e ha riportato gravissimeai piedi Laè un’area desertica degli Stati Uniti d’America, che si trova nell’omonimo parco nazionale in California ed è nota, oltre per la vista sublime che presenta, anche per le sue anomale temperature. In un periodo poi in cui negli Usa il termometro sembra toccare picchi mai raggiunti, una zona come quella della Valle della Morte va oltre ogni aspettative. Motivo per cui i ranger che si occupano della sicurezza all’interno dell’area hanno stilato una lista di raccomandazioni per i turisti. In questo elenco si legge di spalmarsi molta crema solare, indossare un cappello e portarsi con sé acqua e snack. Un uomo ha perso le infradito mentre camminava, riportandodi(Ansa Foto) – Notizie.