Nuova proprietà per l’ex ostello Il 20% è andato al consorzio Solco | Un confronto per definire il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) La strada è ancora lunga, ma un passo importante è stato fatto. Finalmente l’Dante di via Nicolodi ha un nuovo proprietario. O almeno, ce l’ha il 20% della struttura, quello che aveva bloccato tutto negli ultimi anni: la quota che prima era nelle mani dell’associazione italiana alberghi per la gioventù, fallita nel 2017. E proprio le vicissitudini di quella realtà avevano portato alla chiusura della struttura, che per il restante 80% è in mano agli enti pubblici (40% del Comune, 40% della Provincia). Negli anni c’erano state diverse aste per trovare un nuovo proprietario, andate tutte deserte. Fino all’ultima, dove ilsi è aggiudicato il 20% dell’immobile per circa 150mila euro. "Abbiamo seguito la vicenda e abbiamo deciso di partecipare all’asta – spiega Giacomo Vici, direttore generale del–.