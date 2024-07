Musetti punto da fantascienza | fuori dall' inquadratura? Colpo mai visto | pubblico in delirio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Se Jannik Sinner ha gettato nello sconforto gli amanti italiani del tennis, due italiani intanto ci fanno godere e sono alle semifinali dei tornei di Austria e Croazia. Matteo Berrettini se la vedrà oggi contro il tedesco Hanfmann, mentre Lorenzoè in semifinale all'Atp 250 di Umago, torneo sulla terra battuta con cui si sta riadattando alla superficie su cui si giocheranno le Olimpiadi, nello stesso impianto del Roland Garros. E il toscano ha stampato un supernel match dei quarti vinto contro Lajovic, giocando unpazzesco lontano addiritturatelevisiva. E il match lo ha vinto in tre set, dopo aver perso il primo 7-5 in quasi un'ora di gioco, poi è andato via liscio 6-3/6-0. Nel match di giovedì Lorenzo ha vinto undopo aver ricevuto un servizio kick esterno di Lajovic, spinto moltodal campo, così vicino ai tabelloni.