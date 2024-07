LIVE Paolini-Bogdan Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | si parte alle 12

Leggi tutta la notizia su oasport

Tra circa 25 minuti avrà inizio il torneo olimpico di tennis 2024 anche per il singolare femminile! Jasmine Paolini aprirà il programma del Suzanne Lenglen contro la rumena Ana. Buongiorno amici di OA Sport e bentornati al Roland Garros dove le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per prendere il via anche per quanto riguarda il tennis! Si parte con la partita del 1° turno tra Jasmine Paolini (4^ forza del seeding) e Ana, partita che potrebbe riservare insidie visto il gioco aggressivo e spregiudicato della giocatrice rumena. L'azzurra sta vivendo una stagione da sogno, la doppietta di ultimi atti al Roland Garros e a Wimbledon la mette in buonissima posizione per giocarsi una medaglia. Per farlo, gli ostacoli da superare non saranno pochi, a cominciare dalla rivale odierna, con cui non ci sono precedenti.