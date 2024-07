LIVE Berrettini-Gaston 3-4 finale ATP Kitzbühel 2024 in DIRETTA | game molto rapidi finora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Gran palla corta dicol dritto,ci arriva, ma non riesce a tenere la palla in campo. 30-0costretto sul rovescio da, alla fine la palla gli esce. 15-0 Buona prima di. 4-4 Prima esterna vincente di, che da praticamente sotto 3-5 si salva e riesce a tenere tutto in equilibrio. Vantaggio, cerca e trova l’esterno con la risposta lunga di. 40-40 COS’HA FATTO! Grande risposta disulla seconda, profondissima, ma c’è un dritto in recupero praticamente slice che si trasforma in un diabolico incrociato vincente! 30-40 Palla break, che arriva praticamente all’improvviso con un altro dritto in rete di. 30-30 Il nastro non aiuta, inoltresi mette a giocare lontanissimo e alla fine è largo il dritto di Matteo.