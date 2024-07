La ragazza del mare recensione del film di Disney+ con Daisy Ridley

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

La ragazza che nuotava porta sul grande schermo la vera storia di Trudy Ederle, bronzo olimpico ma soprattutto prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Interpretata da, questa incredibile atleta ha lasciato il segno e splende nella pellicola diretta da Joachim Rønning, bravo a non far pesare l'ampio minutaggio di unricco di dinamiche umane e sociali. Attraversare a nuoto il canale della Manica New York, 1914. Trudy Ederle (), in seguito ad un morbillo particolarmente violento e seguendo la scia della sorella Meg (Tilda Cobham-Hervey), comincia a dedicarsi al nuoto con passione, arrivando ad eccellere.