La finestra viola racconta una storia che proviene da lontano che insegna l’unione tra due culture diverse unite in un libro

(Di sabato 27 luglio 2024) Ma c’e? l’amicizia? L’amicizia non ha confini, non ha colore e non ha ideologie. Conoscere nuovi amici ci fa viaggiare insieme alla scoperta del mondo, come ciFuad Aziz autore e illustratore di molti libri per bambini. Fuad ha la capacita? di trattare temi impegnativi attraverso un linguaggio semplice che arriva diritto al cuore ed emoziona. Accompagna le parole con immagini illustrate che si trasformano in poesia. LA TRAMA – “La” pubblicata dalle Edizioni Artebambini e? ladi un’amicizia che supera i confini dei continenti, quella di Adama, un bimbo africano e Giulio, un bimbo italiano, che si sono incontrati durante un viaggio di Giulio in Africa. Tra i due nasce una bella amicizia che li porta a scriversi nonostante la distanza che li separa.