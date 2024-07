Il Paradiso delle Signore perde Vittorio Conti ma arrivano colpi di scena e new entry | ecco le curiosità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato: il 9 settembre debutterà ufficialmente “Il”, nona edizione della serie sbanca ascolti del pomeriggio di Rai 1. E la settima stagione in versione Daily (le prime due sono andate in onda in prime time) sta già creando parecchia attesa soprattutto a causa dell’uscita didi due personaggi particolarmente amati dal pubblico (e centrali nella trama),e Matilde, la cui assenza potrebbe pesare parecchio nelle nuove dinamiche. Una fuga che ha generato molto clamore tra gli spettatori e che ha terremotato la storia con strascichi tutti da scoprire: a cominciare dal fatto che Tancredi, ancora pieno di astio verso, cercherà di sfruttare ogni occasione utile per cercare di vendicarsi dell’affronto subito.