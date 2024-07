Il fratello rapito dall’Isis il papà ucciso da Al-Qaeda e ora il gol alle Olimpiadi contro l’Argentina | storia di Aymen Hussein

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) La vita non gli ha regalato nulla. Anzi, gli ha tolto tanto. E già fare il giocatore può essere considerato un privilegio:è iracheno, gioca per i qatarioti dell’Al-Khor e a 28 anni si è regalato una bellissima luce in una vita fatta di tante ombre. Suo malgrado. E anche se la sua Nazionale ha perso 3-1 nella partitadi oggi, la sua rete significa tantissimo. Il calvario – 2014:e la sua famiglia devono scappare dal loro villaggio. Sono a Kirkuk, nord dell’Iraq, una regione sotto attacco. Lo Stato islamico è in guerrail governo Abadi e ildi, poliziotto, vienee scompare nel nulla. Senza lasciare traccia. Ai tempi,aveva vent’anni e giocava nel Duhok, nel Kurdistan iracheno. E non era nemmeno il primo episodio.