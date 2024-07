Gli atleti israeliani non possono indossare la spilla gialla Riportateli a casa adesso | l’appello della squadra di nuoto – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) ““: èolimpica diisraeliana. Le regole del Comitato olimpico sono chiare: durante l’evento non sono consentite manifestazioni di stampo politico, commerciale e sociale. Proprio per questo motivo, glinonle spille gialle “Bring them home”: tutto questo, però, non ha impedito ai nuotatori di ricreare in vasca – con una coreografia – il simboloStella di David e proprio, per ricordare gli ostaggi nelle mani di Hamas: un messaggio che non è passato inosservato. Allaolimpica israeliana non è consentitole spille #BringThemHome ai Giochi. Ma questo di certo non ha impedito alle nuotatrici israeliane di farsi sentire durante gli allenamenti. pic.twitter.