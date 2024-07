Dibattiti buon cibo e musica al Parco Ausa per celebrare la libertà e la caduta del fascismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Festa dellae delladel. E’ quella organizzata da Libera e che scatta questa sera al. Due giorni di incontro, confronto e festa con un programma ricco. Questa sera alle 18 l’apertura degli stand gastronomici e alle 20 in scena ci saranno i giovani di generazione Libera ragioneranno sulle generazioni a confronto. Alle 20 è in programma lo spettacolo comico con Rocco il Gigolò e Sergio Giuffrica, mentre per tutta la serata ci sarà ladel dj Met. Stesso orario d’apertura per il programma domenicale della festa del partito di maggioranza, alla quale parteciperanno anche Partito socialista e Partito dei socialisti e dei democratici, compagni di viaggio alle ultime elezioni. Alle 20 la scena sarà ancora una volta dedicata al dibattito politico. La sinistra tra storia e futuro il tema scelto.