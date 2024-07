Calciomercato il Milan sfida il Napoli | sondaggio per il gioiello

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel cuore dell’estate, ilcontinua a far parlare di sé. Ora èa due fra, che si contendono una giovane promessa del calcio europeo per il centrocampo. Con l’arrivo di Antonio Conte alla guida del, i Partenopei continuano a fare il punto della situazione sul fronte. Dopo le partenze delle scorse settimane e gli arrivi già a disposizione del nuovo tecnico, la dirigenza lavora di rifinitura. L’obiettivo principale, di certo, è quello di lasciare alle spalle un’annata a dir poco deludente e vedere la squadra risalire verso gli alti ranghi della classifica, dove era ormai abituata a stare da parecchi anni. E ogni decisione presa dopo il decimo posto in Serie A sembra convergere verso questa direzione. Così gli azzurri cercano di completare il proprio centrocampo.