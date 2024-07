Brescia in lutto per Paolo Gabbiani il padre di famiglia morto sul lavoro ad Ancona | la salma tornerà domenica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Era undie un artigiano di grandissimo talento, che martedì scorso era stato coinvolto in un grave infortunio in un cantiere edile ad. Dopo cinque giorni nell’ospedale del capoluogo marchigiano, dove era ricoverato in gravissime condizioni, purtroppo non ce l’ha fatta: il cinquantenne è decedutopomeriggio.al Villaggio Sereno di, dove l’uomo viveva insieme alla. L’infortunio era avvenuto in un cantiere ad, in via Marconi, nel quartiere Archi. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine del posto il cinquantenne, titolare di un’impresa di costruzioni in legno, è stato travolto da una serie di pesanti travi che erano agganciate a una gru in movimento.