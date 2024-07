Wade Wilson condannato per l’omicidio di due donne in una sola notte | è stata chiesta la pena di morte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da un concerto all’esterno di un bar. In una, due omicidi. È quanto viene imputato a, che adesso aspetto di capire cosa gli riserverà il futuro. E, a quanto pare, sembra proprio nulla di buono. Ma procediamo con ordine. La sera del 6 ottobre 2019,– scrive Newsweek – ha conosciuto una donna, Kristine Melton, durante un concerto in un bar. Il giorno dopo, l’imputato l’avrebbe strangolata nella sua casa a Cape Coral, in Florida, dov’è stato ritrovato il corpo. Poco più tardi,incontra Diane Ruiz, una barista di 43 anni. L’uomo le chiede delle informazioni e la fa salire in auto, dove strangola anche lei fino alla. Un duplice reato a cui è statoe a cui l’uomo è sembrato reagire con freddezza quasi disumana.