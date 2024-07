VIDEO – Raffaele Bene sindaco di Casoria | La rielezione è emozionante ora si lavora; il punto su strade metropolitana e calcio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAd un mese circa dalle elezioni comunali disi è insediato al consiglio comunale di Piazza Cirillo per incominciare la sua seconda esperienza da primo cittadino. L’avvocato è stato eletto già nel 2019, ma, stavolta, non c’è stato bisogno di ballottaggio. C’è stata una vera maggioranza bulgara: quasi l’84% degli aventi diritto al voto, ha messo la crocetta sulla coalizione del. Nella prima elezione, le difficoltà affrontate dall’allora neosono state parecchie:era un comune sull’orlo del dissesto finanziario, e la squadra delsi è impegnata per il risanamento. Inoltre, i due anni martoriati dal covid sono stati difficili per una consiliatura appena insediata.