Ucciso da un toro in fattoria il datore di lavoro condannato a 8 mesi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - Quella mattina del 30 novembre 2016, Mamhoud Abou Soliman detto 'Mimmo', 53 anni, padre di tre figli, non aveva a disposizione vie di fuga per sottrarsi alla furia del. Anche per questo la Cassazione haa ottodi carcere per omicidio colposo ildidel mungitore egiziano incornato edall'animale in unadel lodigiano. Gli ermellini hanno respinto il ricorso della difesa secondo la quale non c'era la certezza che "una diversa e migliore recinzione avrebbe impedito l'evento" e che il lavoratore sarebbe "entrato nel paddock contro le direttive impartite da, oltre che senza strumenti e in presenza di unirrequieto", quindi prevedibilmente pericoloso.