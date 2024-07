The Boys | Prime Video annuncia la produzione della serie prequel Vought Rising

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024), durante il San Diego Comic-Con 2024, hato ladi una nuovaspinoff di The, questa volta. Amazon hato al San Diego Comic-Con 2024 ladi un nuovo spinoffTheintitolatoche avrà come protagonisti Jensen Ackles e Aya Cash, interpreti rispettivamente di Soldatino e Stormfront. L'universo dello show si è già espanso con lo spinoff Gen V, di cui sono in corso le ripreseseconda stagione, laanimata ThePresents: Diabolical, e il prossimo progetto The: Mexico, prodotto da Diego Luna e Gael Garcia Bernal. I primi dettagli dello show A occuparsi in veste di produttore esecutivonuovasarà Paul Grellong, coinvolto