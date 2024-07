Tennis Open Campaccio De Pasquale vince il derby della finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)tutta made in Ceriano per l’, manifestazione estiva organizzata dal ClubCeriano e mandata in archivio da un duello in famiglia fra Massimiliano De(a destra nella foto) e Mattia Rossi, entrambi tesserati per il club, i quali sono arrivati fino in fondo e si sono affrontati in unsenza esclusione di colpi. L’essere compagni di squadra nei campionati degli affiliati non ha certo abbassato il tono agonistico di una sfida molto combattuta, purtroppo interrotta a metà dal ritiro per infortunio di Rossi, quando il rivale conduceva per 6-3; 1-0. Nel tabellone femminile, invece, a brillare è stata la giovane Anita Bertoloni: classificata 2.6, non partiva con i favori del pronostico, ma da outsider si è presto trasformata in protagonista, sorprendendo tutte le rivali.