Temptation Island 11 sesta puntata | ultimi falò di confronto due coppie sono uscite insieme e due separate

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’ultimadi2024 è andata in onda il 25 luglio 2024, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. I primi a essere protagonisti dell’episodiostati Vittoria Bricarello e Alex Petri, che erano arrivati aldiimmediato nel corso della scorsadel programma televisivo. Infatti, dopo aver visto numerosi video in cui il fidanzato si avvicinava a una tentatrice, era stata proprio Vittoria a scambiarsi delle tenerezze con il single Simone, fino a costringere Alex a chiedere di vedere con urgenza la sua partner. Ladel 25 luglio 2024 del programma televisivo è cominciata proprio con ildidella coppia, visto che la ragazza ha deciso di presentarsi. Prima di vedere Alex, però, Vittoria ha saluto con affetto il tentatore, svelando cosa prova per lui: “Sei diventato molto importante, tantissimo in pochi giorni.