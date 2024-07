Stalker 2 è stato di nuovo rimandato | Annunciata la nuova data di uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono trascorsi anni dall’annuncio dell’edizione fisica di2, ed oggi siamo ancora qui ad attendere il lancio sul mercato del sequel di uno dei titoli più attesi, il quale inevitabilmente, come accade con molti altri giochi, èsoggetto a diversi rinvii fino ad ora, l’ultimo risale alla giornata di ieri, durante la quale il team di sviluppo ha comunicato che purtroppo non è possibile rispettare laprecedente.2 slitta ancora di qualche mese Inizialmente previsto per il 5 Settembre,2 uscirà ora il 20 Novembre, salvo unrinvio naturalmente. “Sappiamo che potreste essere stanchi di aspettare e apprezziamo davvero la vostra pazienza,” ha dichiarato Grygorovych. “Questi due mesi aggiuntivi ci daranno la possibilità di risolvere più ‘anomalie inaspettate’.