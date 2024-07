Soffriva di una strana tosse Elena muore a 11 anni fatale un esame medico fatto dopo la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte diAgiurgioaie. La bambina, 11residente a Chieri, ha perso la vita sabato 20 luglio 2024essere stata sottoposta una biopsia ai polmoni all’ospedale Regina Margherita di Torino: durante l’era entrata in coma, equalche giorno è morta senza mai riprendere conoscenza. Una tragedia a cui è immediatamente seguita la segnalazione della direzione del presidio sanitario. La famiglia Agiurgioaie, pochi giorniil decesso della undicenne, ha presentato un esposto ai carabinieri di Chieri lo scorso martedì 23. Il funerale diè stato bloccato per poter eseguire l’autopsia sul corpo della piccola, che fino allo scorso giugno aveva frequentato la quinta elementare alla scuola Pellico nella sua cittadina.