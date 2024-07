Regione dietro le quinte del Bilancio Il piano di un grande polo per lo sci rinviato per lo scontro tra FdI e Lega

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il progetto non è di poco conto, in gioco c’è la possibilità di realizzare un comprensorio sciistico che finirebbe col vantare 50 chilometri di piste: sarebbe il piùdella bergamasca e tra i più grandi della Lombardia. Per l’esattezza si tratterebbe di realizzare un colmento tra i due comprensori sciistici di Colere e Lizzola. Oltre alla provincia di Bergamo sarebbe coinvolta quella di Brescia perché ilcomprensorio che ne nascerebbe sarebbe accessibile da tre valli: Scalve, Seriana e Val Camonica. Non è, però, un progetto nuovo: se ne parla da tempo, a intermittenza, embiente l’ha premiato con la poco lusinghiera bandiera nera.