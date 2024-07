PSG-Osimhen | De Laurentiis sereno non svede l’attaccante

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) De Laurentiis fermo su Osimhen, il Napoli non cede sulla clausola rescissoria. Le ultime di mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis mantiene una posizione ferma riguardo il futuro di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli non intende scendere sotto i 100 milioni di euro per il suo attaccante. Il quotidiano rivela: "Il Psg si è spinto fino a 90 nel pacchetto-impossibile con l'incedibile Kvara e vuole un forte sconto; e il Napoli, dal canto suo, è seduto ad aspettare". Tuttavia, l'offerta del club parigino sembra essere ancora lontana dalle richieste del Napoli.