Prato incendio al poligono di tiro | due persone morte carbonizzate e un ferito grave In fiamme anche il vicino bosco

(Di venerdì 26 luglio 2024) Due morti e un: è il tragico bilancio dell’che si è sviluppato venerdì pomeriggio all’interno deldi Galceti, struttura che si trova in una vasta zona verde alla periferia di. L’allarme è scattato poco dopo le 16 e subito sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontariato antincendi boschivi, i mezzi sanitari el’elisoccorso. Il, un 46enne, è stata subito individuato e soccorso: trasal centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa, le sue condizioni sarebbero gravi. Le ricerche hanno poi permesso di individuare le altre dueche si trovavano all’interno della struttura, ma per loro non c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono stati trovati carbonizzati. Le, partite dall’interno del, sospinte dal vento si sono rapidamente propagate arrivando a una pineta che si trova nell’area circostante.