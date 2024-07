Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo | ecco cosa è successo al panel del Comic-Con di San Diego

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024)e gli deientra nella sua seconda stagione. Dopo un debutto da record su Disney+, la casa del topo non ha perso tempo a rinnovare il mondo di semidei e mostri per un secondo capitolo. L’adattamento a puntate dei romanzi best-seller di Rick Riordan partirà il mese prossimo, mentre la produzione è prevista per agosto.Stagione 2 adatterà gli eventi della seconda storia della pentalogia di, Il mare dei mostri. Per la seconda stagione tornerà quasi tutto l’ensemble della prima stagione, tra cui Walker Scobell (), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Leah Jeffries (Annabeth Chase), Charlie Bushnell (Luke), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue) e molti altri, compresi un paio di nuovi personaggi.