Parigi 2024 le prime medaglie in palio del 27 luglio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) In gara i primi azzurri Ci siamo, oggi parte l’edizione dei Giochi die da domani ci saranno i primi azzurri in gara. A onor del vero, già nella giornata di ieri, 25i primi italiani sono scesi in campo gara per il tiro con l’arco. Da domani però si inizia a fare sul serio con leolimpiche in. Ci saranno in gara 24 discipline con 17 eventi da podio. In gara ci saranno gli azzurri del tiro a segno (nella carabina 10 m squadre miste), Giovanni Toti, primo azzurro di sempre a qualificarsi nel Badminton e l’Equitazione con il dressage. Poi, toccherà ai judoka, prima ad Assunta Scustto (48 kg) e poi ad Andre Carlini (60 kg). Attesa per il debutto della spada, e per le italiane Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e per gli sciabolatori Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo.