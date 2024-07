Michelle Hunziker beccata col suo ex fidanzato | sono tornati insieme? Le foto non lasciano dubbi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 26 luglio 2024)è stata pizzicataal suo ex: cosa bolle in pentola? Qualcuno suggerisce che ci sia un ritorno di fiamma in corso: è vero? Non stiamo parlando di Alessandro Carollo, bensì di Giovanni Angiolini, il bellissimo chirurgo sardo che ha fatto coppia con la conduttrice svizzera dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Tomaso Trussardi. I duestati paparazzati da Vero nel centro di Milano: cosa succede fra loro? Sul loro flirt, in effetti, si era pronunciato anche Trussardi stesso, che aveva appellato Angiolini come una persona poco perbene. Ecco le sue parole in quell’occasione: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.e Giovanni Angiolini sifrequentati per qualche mese, nel 2022.