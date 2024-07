Manna prepara una nuova offerta | il talento può arrivare a Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il club azzurro è molto attivo sul calciomercato e la società vuole rinforzare la rosa sia tra i titolari che tra le riserve. Attualmente ilè impegnato nel ritiro di Castel di Sangro, ma intanto Giovannirisulta attivissimo sul mercato. Prima le uscite e poi occhio a possibili entrate mentre il club attende novità sul futuro di Victor Osimhen, grande rebus per il futuro del club partenopeo. Ilnigeriano è inseguito dal PSG ma al momento la distanza tra ile il club francese è ancora piuttosto robusta e non è semplice trovare un accordo. Intanto la società azzurra lavora alle uscite, andati via Lindstrom e Ostigard (manca solo l’ufficialità per quest’ultimo) mentre si attendono novità da Cajuste e Gaetano, entrambi sul piede di partenza. Ilè pronto a rifare il centrocampo eha messo nel mirino un nome molto interessante.