L’ultimo saluto a Clarissa e l’abbraccio degli amici

(Di venerdì 26 luglio 2024) PIEVE SANTO STEFANO - Tantissima gente, ieri mattina, in un cimitero della frazione di Madonnuccia diventato inevitabilmente troppo piccolo perBurzi, la 15enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita in un incidente in scooter. A stringersi attorno ai genitori e ai parenti, i compagni di classe del liceo “Plinio il Giovane“ di Città di Castello (aveva concluso il primo anno di studi) e alcuni atleti dell’associazione Scherma Altotevere, accompagnati dal maestro Roberto Di Matteo, perché la ragazza aveva praticato la disciplina agonistica della spada per poi concentrarsi su teatro, musica e canto. Proprio il maestro Di Matteo ha ricordato la figura di, alla pari dei tantie compagni di scuola che hanno voluto portare un contributo insieme a uno dei docenti del liceo classico tifernate.