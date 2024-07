Le sfide di Vanni per lo sviluppo | Collegare meglio i territori E poi sinergie pubblico-privato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se è vero che come amministratoreha un’esperienza da sviluppare, come organizzatore di eventi di successo Daniele, sindaco di Vinci e da poco delegato a cultura e turismo per l’Unione dei Comuni, di esperienza ne ha già maturata abbastanza. Tanto per essere espliciti, il Festival dell’Unicorno è una sua ’creatura’. Una delega stimolante la sua. Quali sono i punti di forza? "Una delega importante e una grande responsabilità. Per pensare ai risultati bisogna guardare i numeri. Giacomo Cucini e Paolo Pomponi che mi hanno preceduto in questo ruolo hanno avuto risultati importanti: la permanenza dei turisti sulo è aumentata, grazie alla valorizzazione del paesaggio e del sistema culturale. E come in tutte le cose, ci si può migliorare". Quali le criticità su cui intervenire? "La prima è relativa ai servizi.