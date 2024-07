Le risorse di Terna saranno concentrate in questo territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Ledisu Carrara, Cuccurano, Falcineto e Metaurillia". I cittadini di Carrara hanno incontrato mercoledì sera la nuova Giunta comunale, che ha cercato di fornire rassicurazioni sull’utilizzo dei 12,3 milioni di euro, tra opere compensative e mitigative.legate ad Adraitic Link, l’elettrodotto sottomarino Marche-Abruzzo che sbarcherà a Metaurilia per poi proseguire fino a Carrara dove sarà costruita la stazione di conversione. Le proposte del comitato cittadino, già presentate in Comune lo scorso settembre,recuperate dall’attuale Giunta. L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire che non è superato il problema del rumore proveniente dall’attuale centrale. "Al di là delle rilevazioni fatte da Arpam – ha confermato Roberta Luziani, una delle residenti più attive – il rumore si sente ancora.