L’Ascoli Calcio non diventa bergamasco | Metalcoat interrompe la trattativa

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla luce delle interlocuzioni avute con Ferinvest,ha deciso dire lain essere per l’acquisizione della società Ascoli1898 FC. “L’offerta avanzata lo scorso 16 luglio purtroppo è stata ritenuta non accettabile da parte dell’attuale proprietà e conseguentemente lasi conclude senza che sia stato possibile trovare un accordo, nonostante l’impegno da parte di entrambe le società” afferma la società bergamasca in un comunicato. “continuerà a seguire con grande attenzione e partecipazione le vicende calcistiche della squadra. L’azienda resta fermamente convinta del valore sportivo e sociale del1898 FC e ribadisce il proprio impegno a supportare la città e la comunità locale con altre forme di sostegno”.