L’Ac Legnano presenta la prossima stagione online | Accettiamo le critiche ma dovremo lavorare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Milano), 26 luglio 2024 - L'Acsiin modalità. "Abbiamo scelto la modalità telematica perchè vogliamo spostare le parole e non le persone e perché purtroppo il nostro addetto stampa ha il covid - ha spiegato il presidente Enea Benedetto -. Siamo iscritti in Eccellenza nonostante tutto. Lo spettro del fallimento paventato mi pare lo abbiamo sconfitto". La2024-25 sarà gestita da un team tecnico-amministrativo che avrà carta bianca. "Da oggi mi occuperò soltanto di trovare soluzioni per lo sblocco e dissequestro delle quote del, congelate dal Gip di Alessandria - continua Benedetto -. Metterò in piedi una piattaforma finanziaria di tipo islamico ed epica, senza tassi di interesse, per risolvere i problemi monetari che abbiamo ereditato. Gli obbligazionisti diventeranno titolari dell'azienda.