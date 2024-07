La tradizione la fede e l’orgoglio San Jacopo fa vestire Pistoia a festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Una verache si rispetti non fa mancare niente a chi ci crede fino in fondo: il caldo, la sfilata, le cene propiziatorie la sera del 24 luglio assieme alla processione religiosa e i fuochi d’artificio ben articolati e andati avanti quasi mezz’ora nella notte della vigilia. Tutto questo è Sanche, nonostante indossi il suo mantello rosso per evitare di pagare i debiti che aveva in giro, ha fattoieri tutta la città. Da giorni ogni angolo è imbandierato con i propri colori tradizionali, i rionali scalpitano nell’attesa di confrontarsi sull’anello di piazza Duomo per la nuova edizione della Giostra e la Chiesa pistoiese si mette l’abito buono per celebrare un momento solenne.