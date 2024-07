La Francia di Monet Atmosfere d’autore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Claudedipinse la facciata della cattedrale di Rouen trenta volte. Altri cento dipinti li dedicò alle albe e ai tramonti di Le Havre, alle falesie di alabastro di Etretat e al pontile di Sainte-Adresse. Luoghi magici del nord dellaoggi ancora più vicini, grazie alle celebrazioni dei 150 anni dell’Impressionismo, movimento d’avanguardia che mosse i primi passi in Normandia. I tributi non mancano nei due musei principali, il Museo d’arte moderna André Malraux a Le Havre e il Musée des Beaux-Arts a Rouen. Ma sono le stesse città a raccontarne l’arte trasformandosi in una grande tela. Affascinato dalla maestosa facciata della cattedrale di Rouen,decise di dipingerla nelle varie ore del giorno, realizzando la serie delle ’Cattedrali’ tra il 1892 e il 1894.