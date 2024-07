ispace-EUROPE annuncia il completamento del primo micro rover lunare progettato realizzato e assemblato in Europa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il, chiamato “TENACIOUS” volerà sul lander RESILIENCE per la Mission 2 LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–S.A. (), la controllata lussemburghese di, inc. ()( L’annuncio, dato oggi da Julien Lamamy, CEO didurante una conferenza stampa in Lussemburgo, presenziata da Lex Delles, Ministro dell’Economia, delle PMI, dell’Energia e del Turismo del Lussemburgo; Tadahiro Matsubara, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Giappone in Lussemburgo; Mathias Link, Vice CEO dell’Agenzia Spaziale del Lussemburgo; e Atsushi Saiki, CRO di, inc.