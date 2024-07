Incidente sulla superstrada | si ribalta camion di pomodori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Momenti di terrore si sono vissuti a Ferrara nella serata di giovedì 25 luglio, intorno alle ore 21, lungo la. All’altezza dell’uscita di Gualdo, direzione mare, unche trasportavasi ètocarreggiata. Il mezzo pesante ha anche urtato una macchina con a bordo due persone che procedevastessa corsia.Leggi anche:prende in pieno bus turistico: 22 morti e decine di feriti Dubbidinamica dell’Nell’impatto i cassoni che contenevano ii si sonoti in parte sull’asfalto e in parte fuori dalla sede stradale. Per fortuna e per puro caso non si sono registrati feriti gravi. Molto pesanti, invece, le ripercussioniviabilità, in quanto ilha perso gran parte del carico, spargendosu tutta la carreggiata.